Перечислены самые популярные направления петербуржцев на новогодние праздники

Среди стран дальнего зарубежья наибольшей популярностью пользовались азиатские направления, такие как Таиланд (+700%) и Китай (+350%).

Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" определили самые популярные направления для жителей Петербурга на новогодние праздники. В тройку лидеров вошли Калининград, Мурманск и Сочи.

В Калининград петербуржцы обычно отправляются на пять дней, бронируя авиабилеты за 92 дня до поездки. Средняя стоимость билетов составляет 21 000 рублей. В Мурманске жители города планируют провести около пяти дней, планируя поездку за 87 дней до вылета. Билеты туда-обратно стоят в среднем 13 500 рублей. Средняя продолжительность поездки в Сочи — семь дней, билеты бронируются за 112 дней до отъезда, а их стоимость достигает 28 800 рублей.

Кроме того, в пятерку наиболее востребованных направлений вошли Минеральные Воды и Казань. В Минеральные Воды петербуржцы отправляются в среднем на восемь дней, а в Казань — на пять, планируя путешествие за 82 и 92 дня соответственно. Стоимость авиабилетов по этим направлениям варьируется от 16 600 до 40 400 рублей.

Среди стран дальнего зарубежья наибольшей популярностью пользовались азиатские направления, такие как Таиланд (+700%) и Китай (+350%). Эти страны традиционно привлекают туристов в зимний период, когда в них начинается туристический сезон. Италия также вошла в пятерку стран с самым высоким ростом интереса (+200%). Среди направлений ближнего зарубежья лидирующие позиции заняли Армения (+350%) и Узбекистан (+250%).

Несмотря на повышение спроса на путешествия перед праздниками, цены на авиабилеты по ряду направлений снизились благодаря увеличению количества рейсов. Так, поездка в Китай теперь обойдется на 78% дешевле — билет в обе стороны можно купить за 53 800 рублей. Полет в Армению обойдется в 23 300 рублей, что на 45% ниже прошлогодней стоимости.