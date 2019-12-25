Отпуск в Сочи: сколько стоит отдых в 2024 году?

Цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи варьируются в зависимости от сезона.

"Петербург2" выяснил, сколько стоит провести отпуск в Сочи и его окрестностях в 2024 году.

Цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи варьируются в зависимости от сезона. В конце августа билет можно было купить за 5–9 тысяч рублей без багажа, иногда встречались предложения за 3,5 тысячи рублей. Однако обратные билеты из Сочи в Петербург стоили значительно дороже — в среднем 15 тысяч рублей. В аэропорту Сочи туристам нужно быть готовыми к долгим очередям.

Что касается жилья, 14-дневное проживание в Дагомысе, в 10 минутах от пляжа, обойдется в 72 тысячи рублей для семьи с ребенком. Альтернативой могут стать комнаты у местных жителей, что дешевле. Также необходимо учитывать курортный сбор — 50 рублей в сутки с взрослого человека.

Цены на продукты в магазинах не отличаются от петербургских, но готовая еда в Сочи дороже. Шаурма стоит от 350 рублей, а сувлаки — от 400. В кафе закуски начинаются от 400 рублей, горячие блюда — от 500 рублей. Кофе стоит 200–300 рублей, а пиво — 250 рублей.

На пляжах Сочи за аренду зонта придётся заплатить 700 рублей, в VIP-зоне — 1400. Шезлонги стоят от 350 рублей, деревянные бунгало — 4000 рублей, а качели — 2000 рублей на весь день. Экскурсии также популярны: морская прогулка обойдётся в 2000 рублей с человека, джипинг в горы — в 1800 рублей.

Таким образом, на отдых с семьей в Сочи в 2024 году нужно потратить минимум 250 тысяч рублей.

Фото: pxhere