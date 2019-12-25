Эксперты прокомментировали падение доходов Сулеймана Керимова

Эксперты объяснили, что это связано с падением цен на золото.

Издание Forbes опубликовало список самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. В лидерах антирейтинга оказался бизнесмен Сулейман Керимов. Причина заключается в падении цен на золото. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что в прошлом году цены на золото били рекорды и доходили до $2056 за тройскую унцию. Это произошло из-за пандемии, спада в экономике, снижения стоимости большинства компаний на фондовых биржах. Это привело к желанию конвертировать капитал во что-то надежное, чем и считается золото. Однако в период восстановления экономики цены на золото рухнули до $1700-1800 за унцию. Вероятность того, что цены снова вырастут, не так велика. Евразийский банк развития прогнозирует постепенное падение его стоимости до $1680 в 2026 году. По словам экспертов, восстановление экономики оказалось плюсом не для всех.

Фото: Pexels