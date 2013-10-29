Мегафон: самым интернет-активным городом Ленобласти стал Выборг

Ежемесячно каждый абонент использует почти 16 Гб мобильных данных.

Лидерами по активности в Сети стали жители Выборга. Ежемесячно каждый абонент использует почти 16 Гб мобильных данных – вес пяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 10% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

В ноябре топ-5 по объемам интернет-трафика выглядит следующим образом:

1. Выборг – 15,82 Гб на пользователя;

2. Сосновый бор – 14,50 Гб;

3. Гатчина – 12,59 Гб;

4. Тихвин – 10,5 Гб;

5. Кингисепп – 10,3 Гб.

В среднем, жители Ленинградской области прокачивают по 9-10 Гб ежемесячно. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 8,5 Гб. Выборг также занял ключевую позицию в рейтинге самых говорящих городов – общительный горожанин здесь проговаривает в месяц порядка 6 часов 30 минут. В сравнении – большинство жителей области тратят на телефонные разговоры 4 часа 16 минут.

Мы активно развиваем инфраструктуру связи для обеспечения максимально качественного покрытия и высоких скоростей передачи данных не только в Петербурге, но и в области. С начала года для расширения емкости сети наши инженеры построили и модернизировали более 90 базовых станций в Выборгском, Всеволожском, Лужском, Бокситогорском и других районах. Уникальный частотный диапазон и проведенные работы позволили обеспечить солидный запас как по скорости, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов. Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и ЛО

Фото: Piter.tv