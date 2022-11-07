Перечислены самые грибные места Петербурга и Ленобласти

Высокому урожаю способствует теплая влажная погода.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" член региональной общественной организации "Петербургское микологическое общество" Андрей Смирнов назвал самые грибные локации.

Сезон начался. Обещали сухое лето, но июнь оказался очень влажным, появились первые грибы-колосовики. В июле была небольшая засуха, возникла пауза, и сейчас нет ярко выраженного грибного лета. Лето, в основном, – подготовка к грибной осени. Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"

Высокому урожаю способствует теплая влажная погода. Это условие соблюдено, поэтому проснулись грибницы.

Разные грибы пробуждаются в разное время. Благородные грибы, белые и подосиновики, сейчас пошли. Лисички растут почти весь сезон до морозов, они менее прихотливы, хотя не менее вкусные. Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"

Для "тихой охоты" подойдут "влажные" места, а именно – ельники, рядом с болотами и озерами, подчеркнул специалист.

В бору пока пусто, он еще недостаточно промочился, красивые боровички в белом мху пока не выросли. Зато простые грибы, как масленок желто-бурый, моховик, сейчас в изобилии. Если поедете во влажный лес рядом с болотцем, обязательно наберете. Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"

Фото: pxhere