Перечислены самые грибные места Петербурга и Ленобласти

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" член региональной общественной организации "Петербургское микологическое общество" Андрей Смирнов назвал самые грибные локации.
Сезон начался. Обещали сухое лето, но июнь оказался очень влажным, появились первые грибы-колосовики. В июле была небольшая засуха, возникла пауза, и сейчас нет ярко выраженного грибного лета. Лето, в основном, – подготовка к грибной осени.
Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"
Высокому урожаю способствует теплая влажная погода. Это условие соблюдено, поэтому проснулись грибницы.
Разные грибы пробуждаются в разное время. Благородные грибы, белые и подосиновики, сейчас пошли. Лисички растут почти весь сезон до морозов, они менее прихотливы, хотя не менее вкусные.
Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"
Для "тихой охоты" подойдут "влажные" места, а именно – ельники, рядом с болотами и озерами, подчеркнул специалист.
В бору пока пусто, он еще недостаточно промочился, красивые боровички в белом мху пока не выросли. Зато простые грибы, как масленок желто-бурый, моховик, сейчас в изобилии. Если поедете во влажный лес рядом с болотцем, обязательно наберете.
Андрей Смирнов, член "Петербургского микологического общества"
Фото: pxhere
