В Петербурге 30 января погода установила три рекорда

Днем вчера было +6,4 градусов.

В Петербурге 30 января зафиксировали сразу три погодных рекорда, рассказал синоптик Александр Колесов.

Установились самая теплая в центре города ночь для этого дня с температурой воздуха +2,1 градуса и самая теплая температура днем в +6,4 градусов. Также были самые теплые сутки со средней температурой +5,4 градусов.

Кроме того, вчерашнее отклонение температуры в Северной столице, +11 градусов от нормы, становится самым значительным за весь ряд наблюдений для всего января.

И еще надо отметить температуру всей третьей декады января. <…> Учитывая сегодняшний все еще очень теплый день, средняя температура за третью декаду января в Петербурге, скорее всего, достигнет +1,5 гр. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV