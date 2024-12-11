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В Петербурге 30 января погода установила три рекорда
Сегодня, 11:58
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В Петербурге 30 января погода установила три рекорда

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Днем вчера было +6,4 градусов.

В Петербурге 30 января зафиксировали сразу три погодных рекорда, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Установились самая теплая в центре города ночь для этого дня с температурой воздуха +2,1 градуса и самая теплая температура днем в +6,4 градусов. Также были самые теплые сутки со средней температурой +5,4 градусов. 

Кроме того, вчерашнее отклонение температуры в Северной столице, +11 градусов от нормы, становится самым значительным за весь ряд наблюдений для всего января. 

И еще надо отметить температуру всей третьей декады января. <…> Учитывая сегодняшний все еще очень теплый день, средняя температура за третью декаду января в Петербурге, скорее всего, достигнет +1,5 гр. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода в январе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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