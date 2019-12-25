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В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы
Сегодня, 8:17
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В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

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Минимальная температура воздуха к 06:00 17 декабря составила -7,5 градусов.

Петербург обновил температурный минимум зимы, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала декабря. По данным городской метеостанции, минимальная температура воздуха к 06:00 17 декабря составила -7,5 градусов, а еще через час понизилась до -8 градусов. 

На территории Ленобласти разброс минимумов составил от +0,3 градусов в Сланцах и до -14,2 градусов – в Вознесенье. 

А в ночь на 18 декабря будет еще морознее – столбики термометров покажут до -13…-15 градусов. 

Окончательные данные о минимальных температурах минувшей ночи станут известны после 9 часов утра. 

Михаил Леус, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: декабрь, зима, погода зимой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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