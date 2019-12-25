В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Минимальная температура воздуха к 06:00 17 декабря составила -7,5 градусов.

Петербург обновил температурный минимум зимы, рассказал синоптик Михаил Леус.

Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала декабря. По данным городской метеостанции, минимальная температура воздуха к 06:00 17 декабря составила -7,5 градусов, а еще через час понизилась до -8 градусов.

На территории Ленобласти разброс минимумов составил от +0,3 градусов в Сланцах и до -14,2 градусов – в Вознесенье.

А в ночь на 18 декабря будет еще морознее – столбики термометров покажут до -13…-15 градусов.

Окончательные данные о минимальных температурах минувшей ночи станут известны после 9 часов утра. Михаил Леус, синоптик

Фото: Piter.TV