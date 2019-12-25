Петербуржцев на этих выходных ждёт "совершенно некомфортная погода с ветром"

В Петербурге ночью 6 октября были первые +3 градуса, это самая холодная ночь с 7 мая этого года, тогда было +2,4 градуса. Об этом рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.
Похолодание пришло на несколько дней и до 12 числа теплее ночей уже не будет, можно даже рассчитывать и на более низкие температуры в районе +2 градусов в окрестностях города и минус слабый может быть.
Александр Колесов, синоптик
Осадки и в Ленобласти и в Петербурге будут в течение всей субботы и большей части воскресенья. Мокрый снег временами пройдёт ночью в субботу.
Так что надо настраиваться на совершенно некомфортную погоду с ветром и осадками в течение всех этих выходных дней.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все