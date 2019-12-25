Петербуржцев на этих выходных ждёт "совершенно некомфортная погода с ветром"

Мокрый снег временами пройдёт ночью в субботу.

В Петербурге ночью 6 октября были первые +3 градуса, это самая холодная ночь с 7 мая этого года, тогда было +2,4 градуса. Об этом рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Похолодание пришло на несколько дней и до 12 числа теплее ночей уже не будет, можно даже рассчитывать и на более низкие температуры в районе +2 градусов в окрестностях города и минус слабый может быть. Александр Колесов, синоптик

Осадки и в Ленобласти и в Петербурге будут в течение всей субботы и большей части воскресенья. Мокрый снег временами пройдёт ночью в субботу.

Так что надо настраиваться на совершенно некомфортную погоду с ветром и осадками в течение всех этих выходных дней. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv