В Петербурге 27 января прогремит салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Артиллерийский салют состоится в 21:00.

У стен Петропавловской крепости 27 января запустят салют в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Артиллерийский салют состоится в 21:00. Будет произведено 30 артиллерийских залпов, которые будут сопровождаться запуском более тысячи фейерверков. Каждый залп будет поименован и посвящён героям обороны Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям города.

В Ленинграде 27 января 1944 года состоялся артиллерийский салют из 24 залпов, выпущенных из 324 орудий, которые были установлены в разных частях города.

Ранее стало известно, что Путин посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда.

Фото: Piter.tv