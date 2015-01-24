В петербургское отделение ЛДПР к депутату Евгению Ененкову обратились садоводы из СНТ "Учитель" с просьбой о помощи. Дачники столкнулись с серьезными трудностями и просят ЛДПР посодействовать в достижении законной приватизации своих участков и расположенных на них построек. Евгений Ененков организовал встречу с представителями СНТ и привлек к решению вопроса квалифицированных юристов.

Обсудили сложившуюся ситуацию с председателем СНТ Андреем Смирновым. СНТ "Учитель" было основано еще в 1973 году, участки выделялись педагогам. На этой земле выросло не одно поколение, облагораживая ее. Сегодня садоводы не могут приватизировать свои участки вместе с домами, что является основной проблемой. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

История товарищества полна странностей. В 2016 году СНТ было формально ликвидировано, а в 2019 году жителям предписали снести все постройки на своих участках. Начались судебные разбирательства, где садоводы отстаивали право на свою землю. Городской суд встал на сторону жителей, однако Комитет имущественных отношений придерживался противоположной позиции, и дело дошло до кассации.

В итоге на сегодня разрешено только огородничество, без возможности строительства домов. Таким образом, многие постройки, возведенные на этой земле, оказались вне закона. Евгений Ененков, представитель ЛДПР

Садоводы выражают обеспокоенность в связи с соседством СНТ с предприятием "САУТЕК", имеющим финское происхождение.

Есть подозрения, что именно эта организация претендует на наши земли. Учитывая текущую враждебную позицию Финляндии по отношению к России, ситуация вызывает особую тревогу. дачники

У людей возникает закономерный вопрос: если до 2016 года здесь официально действовало садоводство, что изменилось? Почему в документах разрешено садоводство, но фактически людям не позволяют им заниматься?

Считаю своим долгом защитить садоводов СНТ "Учитель". Мы тщательно изучим ситуацию вместе с нашими юристами и встанем на защиту интересов граждан. Земля должна принадлежать тем, кто ее возделывал и оберегал. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

Участник СВО, ветеран боевых действий Денис Шеин-Митрофанов считает, что сложившаяся вокруг СНТ "Учитель" ситуация представляет собой классический пример затяжного земельного конфликта, где столкнулись интересы простых граждан и, возможно, крупного бизнеса.

Позиция представителя ЛДПР Евгения Ененкова и его готовность привлечь юристов для защиты интересов садоводов выглядит обнадеживающей. Однако для разрешения конфликта требуется внимание со стороны властей. Денис Шеин-Митрофанов, участник СВО, ветеран боевых действий

Также ветеран полагает несправедливым по отношению к людям тот факт, что многолетний труд поколений садоводов оказался под угрозой из-за бюрократических проволочек и возможных корыстных интересов.

По закону. недопустимо нарушение фундаментального права граждан на собственность и нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Денис Шеин-Митрофанов, участник СВО, ветеран боевых действий

Фото: из личного архива Евгения Ененкова