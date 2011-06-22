ЛДПР открыла в Санкт-Петербурге проект "Народный контроль"

Петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков получил свидетельство о регистрации правозащитной патриотической социальной общественной организации "Народный контроль". Движение объединит всех активных и неравнодушных петербуржцев и позволит им на законных основаниях бороться с нарушениями в разных сферах городской жизни.

"Народный контроль" будет осуществлять выездные рейды, направленные на выявление и пресечение различных правонарушений и недочетов в сферах, волнующих жителей Санкт-Петербурга, а также обеспечивать быстрое реагирование и отклик на поступающие жалобы и вопросы от горожан. То есть помогать петербуржцам, силовым и административным структурам в контроле за соблюдением законов и порядка на территории Санкт-Петербурга.

Исходя из статистики, только за 7 месяцев текущего года активисты ЛДПР и присоединившиеся к ним жители города провели более 80 рейдов, по итогам которых было закрыто более десятка незаконных хостелов для мигрантов, 13 незаконных точек торговли табачными изделиями, пресечена противоправная работа "Финской ярмарки", более 50 нарушителей привлечено к административной ответственности.

Эта наша совместная с жителями Петербурга работа набирает обороты прямо на глазах. К нам приходит все больше и больше людей, присоединяются волонтеры, активисты других организаций. Люди хотят участвовать и влиять на жизнь города, они намерены бороться с беззаконием, делать нашу жизнь лучше, комфортнее и безопаснее. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

По словам Евгения Ененкова, "Народный контроль" планирует заниматься контролем организации бизнеса управляющих компаний, проводить рейды, направленные на выявление и пресечения нарушений в сфере транспорта, строительства, законности размещения торговых объектов на городских улицах. Под народным контролем также будут рынки и магазины.

На фото Евгений Ененков в центре

Люди хотят быть уверенными, что вся продукция, которая там продается, надлежащего качества и справедливой цены. Мы продолжим нашу "священную войну" с притонами, вертепами, подпольными казино, наркоманскими сборищами. Не оставим в покое и мигрантские хостелы, которые расплодились в нашем городе без всякой меры и на деле часто являются рассадниками криминала, беззакония и антисанитарии. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

Всех желающих присоединиться к программе, стать частью "Народного контроля" и лично участвовать в управлении городом, Евгений Ененков приглашает в региональное отделение ЛДПР: "Ждем вас, друзья! Вместе мы – сила!"

Участник СВО, ветеран боевых действий Александр Малов считает "Народный контроль" интересной и полезной инициативой:

Объединить людей в настоящую дружину, которая одним фронтом будет добиваться порядка – это хорошее дело.

По мнению ветерана, эта программа может стать не только надзорной, но и статистической – то есть поможет в сборе объективных данных для системного решения выявленных проблем.

Кроме того, Малов считает, что было бы нелишним учесть в "Народном контроле" и просветительскую функцию – помогать людям узнавать новые законы, разбираться и учиться мирно отстаивать свои права.

Объединения, подобные созданному Евгением Ененковым и ЛДПР, конечно же, будут работать на благо наших граждан, поэтому такой опыт нужно только приветствовать и расширять. Александр Малов, участник СВО, ветеран боевых действий

Также ЛДПР предлагает упростить порядок отзыва лицензий управляющих компаний.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова