Коммуналка на крови: ЛДПР предлагает упростить порядок отзыва лицензий управляющих компаний

Петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением ужесточить контроль за управляющими компаниями и упростить порядок отзыва лицензий у недобросовестных УК.

По действующим правилам лицензию у УК можно отобрать лишь в крайнем случае. Например, если по вине или халатности коммунальщиков пострадали, а то и погибли люди. Но и халатность, и вину еще нужно доказать в суде. По мнению депутата от ЛДПР Ененкова, такое положение вещений неправильно и неэффективно.

Получается, чтобы наказать безответственную УК, мы должны дождаться трагедии. Лицензирующие органы у нас связаны по рукам и ногам: они не могут отозвать лицензию даже у очевидно недобросовестной компании, которая годами нарушает правила, не чинит дома, создает угрозу безопасности жильцов. Пока кто-то не пострадает или не погибнет, ничего не сдвинется с места. Получается, мы доказываем недобросовестность УК кровью! Евгений Ененков, депутат от ЛДПР

Представитель ЛДПР считает, что сложившаяся практика неправильна, и этот порочный круг нужно разорвать.

Считаю необходимым изменить принцип подхода к оценке работы УК и внести следующие базовые нормы: отменить требование "ждать трагедии". Аннулирование лицензии не должно зависеть от причинения вреда жизни или здоровью. И второе: ввести ответственность за систематические нарушения. Если жилищная инспекция неоднократно фиксирует серьезные нарушения в работе УК – например, неисполнение обязанностей по содержанию дома или создание аварийных ситуаций, – этого должно быть достаточно для отзыва лицензии. Евгений Ененков

Как это будет работать на практике? Например, жильцы жалуются в жилищную инспекцию на плохую работу УК. Инспекция проводит проверку и находит нарушения. Если нарушения серьезные и повторяются, инспекция даёт основание для аннулирования лицензии УК. А лицензирующий орган на этом основании просто отзывает лицензию. Без "ожидания жертв", без долгих судов и беготни по инстанциям. Цель, как говорит Ененков, проста: "Дать людям реальный инструмент в борьбе с недобросовестными УК до того, как случится беда".

Свои предложения петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

Также мы хотим обратиться с нашими предложениями к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Своим авторитетом и энергией он, безусловно, сможет ускорить принятие этих важных для жителей многоквартирных домов поправок в закон. Евгений Ененков, депутат

Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров поддерживает предложение Евгения Ененкова и считает, что недобросовестные управляющие компании – одна из самых острых проблем нашего общества сегодня.

Дело в том, что есть большой контраст в результатах работы разных УК – добросовестных и безответственных. И даже сам факт такого положения дел четко показывает, что в этой сфере сегодня, к сожалению, полный бардак. Значительная часть "управляшек" откровенно не дотягивает до приемлемого уровня исполнения своих обязанностей. И это безобразие пора прекращать. Кирилл Нестеров, участник СВО, ветеран боевых действий

Напомним, только за последние несколько дней в России произошли обрушения в зданиях в Саратове, Астрахани и Екатеринбурге. Проверки еще не закончены, но связь ЧП с халатностью местных коммунальщиков эксперты не исключают.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова