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С Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-экспресс"
Сегодня, 11:52
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С Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-экспресс"

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Необычный поезд будет курсировать только до 7 января.

Cегодня, 2 января, с Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-Экспресс". Поездка длится 2 часа. 

Электропоезд курсирует по маршруту СПБ Финляндский-Зеленогорск-СПБ Финляндский в период со 2 по 7 января. Дети погружаются во вселенную Гарри Поттера, в вагоне их встречают герои известной истории о "мальчике, который выжил": сам Гарри, его друзья Рон и Гермиона, главный враг Воландеморт и другие. 

Поезд отправляется в 09:53. Всех участников предупредили, что поезд отправляется в этом время и никого не ждет. 

Напомним, 1 января состоялась мировая премьера "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". 

Фото: Instagram / @poezd_spb

Теги: гарри поттер, хогвартс экспресс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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