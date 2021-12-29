Необычный поезд будет курсировать только до 7 января.

Cегодня, 2 января, с Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-Экспресс". Поездка длится 2 часа.

Электропоезд курсирует по маршруту СПБ Финляндский-Зеленогорск-СПБ Финляндский в период со 2 по 7 января. Дети погружаются во вселенную Гарри Поттера, в вагоне их встречают герои известной истории о "мальчике, который выжил": сам Гарри, его друзья Рон и Гермиона, главный враг Воландеморт и другие.

Поезд отправляется в 09:53. Всех участников предупредили, что поезд отправляется в этом время и никого не ждет.

Напомним, 1 января состоялась мировая премьера "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс".

Фото: Instagram / @poezd_spb