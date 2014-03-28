Диетолог Соломатина объяснила, с чем можно и с чем нельзя сочетать белый хлеб

Употребление белого хлеба вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови, вызывая реакцию организма в виде выработки инсулина.

С 1 апреля в России вступает в силу обновлённый государственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на документацию Росстандарта. Новая редакция стандарта разрешает выпуск подового хлеба овальной формы и снижает требования к массе изделия: теперь можно производить буханки весом меньше 500 граммов, тогда как раньше норма предполагала массу от полу-килограмма.

Допустимое сырьё для изготовления белого хлеба включает пшеничную хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, обычную соль, воду и белый сахар. Допускается также включение пищевых добавок определённых функциональных классов: веществ для обработки муки, антиоксидтов и ферментов, включая составы комплексного назначения. Белый хлеб традиционно популярен среди россиян, однако диетолог, доктор медицинских наук Елена Соломатина предупреждает о негативном влиянии регулярного потребления этого продукта на организм в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом".

Она объясняет, что употребление белого хлеба вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови, вызывая реакцию организма в виде выработки инсулина. Остаточная глюкоза, не успевающая превратиться в энергию, мгновенно превращается в жировую ткань. Высокий уровень сахара опасен сосудистыми повреждениями, поэтому организму приходится экстренно выводить глюкозу из крови с помощью инсулина.

Эксперт рекомендует компенсировать воздействие белого хлеба, комбинируя его с продуктами, богатыми белком и клетчаткой, такими как творог, яйца, рыба, мясо птицы, овощи или салатные листья.

Соломатина напоминает, что сочетание белка и клетчатки замедляет всасывание углеводов, предотвращая быстрое повышение уровня сахара в крови и стимулируя длительное высвобождение энергии.

Диетолог подчёркивает необходимость избегать употребления белого хлеба с продуктами, имеющими высокий гликемический индекс, такими как варенье, крахмалистые колбасы, сгущённое молоко, сладкие пасты и творожки.

Оптимальным выбором для полезного питания будет хлеб, содержащий клетчатку, например, цельнозерновой, ржаной или с добавлением отрубей. Главное — обращать внимание на ингредиенты состава: если мука высшего сорта указана первой, значит, хлеб преимущественно изготовлен из неё, а сама рожь присутствует в незначительном количестве, заключает эксперт.

Ранее диетолог Соломатина объяснила, как не сорваться во время Великого поста.

Фото: Pxhere