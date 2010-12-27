С 1 ноября заработает единый транспондер Петербург

Объединятся транспондеры ЗСД и "Автодора"

С 19 октября Государственная компания "Российские автомобильные дороги", ООО "Автодор Платные дороги", ОА "Западный скоростной диаметр" и ООО "Магистраль северной столицы" подписали соглашение, согласно которому с 1 ноября по ЗСД можно будет проехать при помощи транспондеров "Автодора".

Принятие решения по подписанию документа состоялось в рамках IV Международной конференции "Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития", начавшаяся сегодня в Санкт-Петербурге.

В систему межоператорского взаимодействия, которая действует на 700 километрах платных дорог России, вошли 50 километров Западного скоростного диаметра.

Единые транспондеры будут действовать на ЗСД, платных участках М4 "Дон", М11 "Москва-Санкт-Петербург", а также М3 "Украина".