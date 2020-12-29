С 1 февраля в пригородных автобусах Петербурга заработает оплата "Подорожником"

Проездной будет работать в автобусах на пяти маршрутах.

С 1 февраля пассажиры пригородных маршрутов Петербурга смогут оплачивать проезд "Подорожником". Об изменениях сообщили в пресс-службе городского "Пассажиравтотранса".

Новые тарифные участки вводятся на маршрутах № 435, 469, 469а, 488, 555, проехать с "Подорожником" по каждому из участков можно за 36 рублей. Отмечается, что для корректной оплаты при посадке в автобус нужно сообщить кондуктору свой конечный пункт следования и способ оплаты проезда. Также в организации подчеркнули, что месячный проездной билет для пригородных маршрутов упраздняется согласно распоряжению комитета по тарифам.

Ранее мы сообщали, что движение по Парашютной улице ограничат до 20 февраля.

Фото: Piter.TV