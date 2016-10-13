Жители Ржевки просят обратить внимание на опасный перекресток

Перекресток улиц Камышинской/Беломорской в Красногвардейском районе — одно из наиболее опасных мест на территории Старой Ржевки, утверждают местные жители.

Вдоль улиц Камышинской/Беломорской гуляют дети и мамы с колясками — при этом тротуарами место не оборудовано. Через сам перекресток часто ездят авто, не соблюдая скоростной режим.

Опасный перекресток Камышинской и Беломорской находится перед пешеходной зоной, пройти на которую можно только по нему. Беломорская и Камышинская имеют опасные уклоны, при этом машины часто гонят по ним, не сбавляя скорости (нет ни видеонаблюдения, ни ДПС). По перекрестку ходят родители с детьми, мамы с колясками, едут подростки на велосипедах и самокатах. При этом в районе перекрестка нет ни знаков ограничения скорости, ни знака "Пешеходная зона" или "Жилые территории" (не знаем, какой именно тут положен знак), ни дорожной разметки, — рассказала Piter.TV местная жительница Наталья Лукина.

На неоднократные обращения жителей в КРТИ с просьбой обезопасить перекресток приходят или отказы, или перенос решения проблемы на неопределенные сроки.