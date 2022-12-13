В Русском музее рассказали о женских образах в классическом искусстве

Корреспондент Александра Шалягина побывала на тематической арт-медиации накануне 8 марта.

6-го марта в Михайловском дворце прошла арт-медиация для журналистов "Прекрасные Венеры и Фрина. О совершенной красоте и правах женщин в искусстве и жизни"

Лектором мероприятия выступил Алексей Григорьевич Бойко, главный специалист по музейно-образовательной деятельности, отправивший слушателей в путешествие-знакомство со скульптурой и живописью. Экспонаты, на которые гид сделал акцент, были выбраны неслучайно: все они отсылали к главной теме встречи. Объекты искусства и права женщин в ту или иную эпоху тесно переплелись и создали завораживающий эффект.

Возле точки отправки – полотна Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона в Элевзине" – работники Русского музея представили присутствующим еще несколько будущих лекций от профессионалов: с датам можно ознакомиться на сайте галереи. После Алексей Григорьевич произнес: "Столетиями художники влюблялись в своих современниц <…>. Удавалось ли им создать что-то индивидуальное, наполненное собственным чувственным значением?". Следующая остановка – "Венера" Феодосия Щедрина (1792). Арт-медиация интересна тем, что ее участники активны в дискуссии, говорят о своих впечатлениях от увиденного. "Венере" пришлось услышать несколько слов о себе: "грустная", "задумчивая", "потерянная", при этом – та, от которой "глаз нельзя оторвать". Куда и без сопоставлений: отечественная версия, можно сказать, созвучна с "Венерой, принимающей ванну" Кристофа Габриэля Аллегрена. Дело в том, что Щедрин провел около 10-ти лет в Париже. Ему справедливо принадлежит звание автора первой "русской Венеры". Создание скульптуры важно и в восприятии обществом фигуры женщины: до Феодосия Федоровича в Петербурге и Императорской академии воссоздавали только мужские тела.

"Венера" Ивана Витали (1852) более живая и легкая. По прошествии 60-ти лет изменилось восприятие женского образа в Российской империи: в год появления работы Итали была написана статья Михаила Михайлова "Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе".

Карл Брюллов был влюблен в Юлию Самойлову – дочь генерала Палена и Марии Скавронской. Так и появился "Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини" (1799-1852). Произведение – пример того, как роль женщины в обществе обретала новые формы. Появлялось больше признания, уважения и восхищения.

В мастерстве Ивана Айвазовского нет сомнений, но мало кто знает о его отношении к своей жене Джулии Грейвс: она подвергалась моральному и физическому насилию. Дело дошло до того, что женщина отправляла письмо Александру II. Был заключен договор: Айвазовский подписал документ, заверенный губернатором и содержащий в себе ряд обязательных действий. К примеру, художнику приказали предоставить возможность жить Джулии и их общим детям в Одессе, выплачивать ежемесячно определеную часть от доходов. Важно то, что история получила огласку в далеком XIX веке. Мы, слушатели рассказа, с ужасом в начале и чувством справедливости в конце обсуждали то, какие меры ввели против творца сегодня. Возможно, Ивана Константиновича могли бы отменить…

Женский образ в искусстве регулярно видоизменялся: он прошел путь от меланхоличного и практически безжизненного до бойкого и подвижного. Права же, к счастью, и по сегодняшний день расширяются. Ситуация все еще не идеальна, но прогресс очевиден. Стоит благодарить предшественниц и понимать их вклад в то, что мы – женщины – имеем сейчас.

Александра Шалягина

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