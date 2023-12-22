Руководитель кадастровой оценки в Петербурге покинул свой пост

Временно обязанности директора Городского управления кадастровой оценки возложены на Андрея Доморощенко, который ранее занимал должность заместителя руководителя.

Сергей Грибовский, руководивший ГБУ "Городское управление кадастровой оценки" с момента его основания, покинул свой пост. По информации "Делового Петербурга", он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Временно обязанности директора этого учреждения возложены на Андрея Доморощенко, который ранее занимал должность заместителя руководителя. Сам Грибовский подтвердил свой уход, отметив, что собирается заняться научной и методологической деятельностью, а также написанием новых статей и книг.



Бывшие коллеги Грибовского описывают его как профессионала высокого уровня, но отмечают сложный характер. Его имя ассоциируется с пересчетом кадастровой стоимости недвижимости в Петербурге, что привело к существенному росту налоговой базы для собственников.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: СПб ГБУ "Городское управление кадастровой оценки"