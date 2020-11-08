"Для меня важно, чтобы читатель закрыл книжку и пошел старушку через дорогу перевел": Андрей Рубанов рассказал о новом романе

В книжной лавке "Во весь голос" писатель Андрей Рубанов представил новый роман "Человек из красного дерева". В центре повествования – вопросы о поиске истины, обретения веры и спасения. С кем борется человек: с истуканами или бесами внутри себя?
Автор соединяет несоединимое – многобожие и единобожие, наше время и то, что было 300 лет назад, деревянного идола и любовь.
Я стараюсь транслировать энергию через текст – положительно окрашенную энергию. Для меня важно, чтобы читатель закрыл книжку и пошел старушку через дорогу перевел.
Андрей Рубанов, писатель
Материал о язычестве и славянской культуре Рубанов находил в трудах русских и французских антропологов: Бориса Рыбакова, Рене Жирара, Левиса Троса.
Главный герой Антип Ильин – мебельщик, это отсылка к Иисусу Христу, который, по христианскому преданию, занимался плотничеством.
Магический реализм – сложный жанр. Сейчас все в основном фэнтези, Толкин, какие-то простые вещи. Нет, не процветает этот жанр, несмотря на усилия Крусанова.
Андрей Рубанов, писатель
По словам критиков, "Человек из красного дерева" – это роман идей. Автор описывает идеологию творческого человека: искусство помогает любить и созидать.
Видео, фото: Piter.TV
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