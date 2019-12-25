Piter.TV 1 октября в прямом эфире покажет презентацию Видеокниги о методе Ларисы Грачевой

Это фильм о том, как с помощью актерского творчества помогать взрослым и детям в кризисной ситуации.

В Санкт-Петербургском отделении Союза театральных деятелей РФ (СПб, Невский пр., 86) 1 октября в 15:00 пройдет презентация Видеокниги о театрально-педагогическом методе Ларисы Грачевой. Piter.TV покажет презентацию Видеокниги в прямом эфире.

Мероприятие состоится в рамках конференции "Театрально-педагогический метод проф. Л.В. Грачевой, направленный на социокультурную адаптацию личности". Оно будет посвящено памяти театрального педагога РГИСИ, основателя и первого художественного руководителя Социально-Художественного театра Ларисы Грачевой.

Одиннадцать месяцев, с ноября 2020 года по октябрь 2021 года, велась работа над данным проектом: 112 часов авторского актерского тренинга, две недели съемок и более 30 участников. Среди них – известные театральные педагоги и режиссёры, актеры, психофизиологи, психологи, представители и волонтеры некоммерческих организаций, люди, прошедшие реабилитацию и борющиеся с химической зависимостью. Итогом этой работы стал видеофильм, включающий две части и 14 серий. Это фильм о том, как с помощью актерского творчества помогать взрослым и детям в кризисной ситуации.

В рамках мероприятия зрителям расскажут, что нового Лариса Грачева привнесла в театральную педагогику. И как ее метод продолжает служить людям "здесь и сейчас". На презентации покажут самые яркие фрагменты из Видеокниги.

В мероприятии примут участие:

· В.М. Фильштнский

· А.А. Иванова

· Е.А. Кошевая

· О.Г. Оловянникова

· Е.А. Богинская

· А.В. Феськов

· В. Л. Захаров и другие.

Ведущий – В.М. Фильштнский.

Место проведения: Карельская гостиная, Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ (Невский пр., 86). Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

Ссылка на регистрацию.

Фото: организаторы