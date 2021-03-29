Писатель Андрей Рубанов рассказал о своих политических взглядах

Рубанов заявил Piter.tv, что перестал серьезно интересоваться политикой после событий 2000 года.

Не задумывались ли вы о политической карьере, ведь это дополнительная трибуна для писателя?

Я занимался в своe время политикой, и мне не понравилось. В 2000 году я работал в Чечне, занимался политической, военной пропагандой. С тех пор я не хочу этим заниматься. Мне не нравится просто. Нужно родиться политиком, нужно иметь к этому вкус. Политика – это работа с людьми, а не с листом бумаги. А я же люблю сидеть в тишине и сочинять. Политика это не моe.

Недавно вы подписали письмо в защиту Ахры Авидзба. Можете ли поделиться своим взглядом на эту ситуацию?

Я разделяю взгляды людей, которые подписали вместе со мной это письмо. Я выступил в отряде этих людей. Потому что я считаю, что за ними правота. Хоть я политикой не занимаюсь, но свои взгляды политические у меня есть, и представления о том, куда наша страна должна развиваться. Если мы действительно разделённый народ, если за границами остались многие миллионы русскоязычных людей, которые думают и разговаривают по-русски, очевидно, с ними надо работать. Их не надо бросать, это родня наша. Для меня важно, чтобы те, кто остались за границами нашей страны после того, как Советский Союз развалился, не чувствовали себя брошенными.

Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой "ДНР", командир добровольного ополчения. Был задержан 4 марта 2021 гола Службой Государственной Безопасности республики Абхазия. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, а позже в попытке госпереворота. Российские деятели культуры, среди которых Владимир Меньков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Сергей Пускепалис, написали открытое письмо в защиту Ахры Авидзба.

Напомним, 15 марта Андрей Рубанов презентовал в Петербурге свой новый роман "Человек из красного дерева".

Видео: Piter.TV