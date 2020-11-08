Джоана Стингрей представила в Петербурге новую часть книги об истории русского рока

Это четвертая книга популяризатора советской рок-культуры на Западе.

Американская певица и продюсер Джоана Стингрей представила в Петербурге свою книгу "Подлинная история Русского Рока". Презентация прошла днем 8-го мая в Доме книги на Невском.

Мероприятие вызвало большой интерес у горожан: зал был переполнен. Отметим, что презентация проходила на русском языке. Книга стала четвертой частью саги о приключениях молодой американки в рок-андеграунде позднего СССР. В издании много иллюстраций с периода августа 1986-го года по января 1987-го года. Архивные документы и иллюстрации представляют собой энциклопедию золотого периода русского рока. Стингрей рассказывает о группах "Аквариум", "КИНО", "Алисе", "АукцЫоне" и других.

Прошлые книги популяризатора советской и пост-советской рок-культуры на Западе вышли в 2019 году — "Стингрей в Стране Чудес", "Стингрей в Зазеркалье", "Русский рок История. Фотографии. Интервью. Документы".

Видео: Instagram / @dom_knigi