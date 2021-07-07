Стала известна причина смерти историка русского рока Андрея Бурлака

Автор фундаментальной трехтомной "Рок-энциклопедии" Андрей Бурлака скончался 19 июля в возрасте 70 лет.

Музыкальный журналист два месяца назад Андрей Бурлака пережил инсульт. После этого у него наблюдалось тяжелое состояние здоровья, сообщало РИА Новости.

По данным издания, 20 мая у писателя произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Медики экстренно госпитализировали Бурлака, первые 12 дней он провел в реанимации Александровской больницы Петербурга.

Последующие два месяца врачи боролись за его восстановление. Для реабилитации было решено перевести Бурлаку в Максимилиановскую больницу. К сожалению, организм журналиста не справился с осложнениями.

Ранее стало известно, что петербургский музыкальный журналист и один из крупнейших исследователей истории русского рока Андрей Бурлака умер на 71 году жизни. Его главным трудом является трехтомная "Рок-энциклопедия", в которую вошли материалы о рок-музыке Петербурга.

Фото: скриншот ВКонтакте / сообщество "Звёздное Дежавю"