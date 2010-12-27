Лидеру группы "Сплин" Александру Васильеву исполнилось 50 лет

Это второй важный юбилей для группы, которая отметила в 2019 году 25-летие.

В пятницу, 15 июля лидеру петербургской группы "Сплин" Александру Васильеву исполнилось 50 лет. Поклонники музыканта поздравили его в социальных сетях.

Васильев родился в Ленинграде, после чего на пять лет переехал вместе с родителями во Фритаун. В 12 лет он сходил на концерт популярной группы "Машина времени" и тогда же выбрал для себя карьеру рок-музыканта.

В 17 лет он организовал группу "Митра", на идее которой через восемь лет появился "Сплин".

За 25 лет "Сплин" выпустил 15 альбомов. Сейчас группа работает над новой пластинкой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что компания Samsung запатентовала смартфон с новой конструкцией. Новый смартфон получит раздвижной корпус и гибкий дисплей. В сложенном состоянии устройство будет выглядеть как обычный аппарат моноблочного типа.

Фото: СПЛИН / ВКонтакте