Скончался автор энциклопедии петербургского рока Андрей Бурлака

В Петербурге на 71 году жизни скончался музыкальный журналист, писатель и историк русского рока Андрей Бурлака.

В возрасте 70 лет умер петербургский музыкальный журналист, писатель и один из крупнейших исследователей истории русского рока Андрей Бурлака. О его смерти сообщил Григорий Шестаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Андрей Бурлака считался одним из самых авторитетных специалистов по истории отечественной рок музыки. Он создал трехтомную энциклопедию петербургского рока, в которой описал развитие жанра с 1965 по 2005 год.

Журналист сотрудничал с ведущими музыкальными изданиями, а также принимал участие в создании мультимедийной энциклопедии "Кирилл и Мефодий".

Информация о дате и месте прощания с Андреем Бурлакой пока не сообщалась.

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Фото: pixabay.com