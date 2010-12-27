Подруга Цоя Джоанна Стингрей представила вторую книгу о приключениях американки в СССР

Певица и продюсер поделилась воспоминаниями об отношениях с лениградскими рок-музыкантами.

Близкая подруга и продюсер Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова Джоанна Стингрей представила в Петербурге свою книгу "Стингрей в Зазеркалье". В ней женщина рассказала о жизни в Москве, музыкальной карьере и ее приключениях в России с 1988 до середины 1996-х годов. В интервью "78.ru" певица также поделилась воспоминаниями о мире ленинградского рока.

Книга "Стингрей в Зазеркалье" - это вторая часть историй американки о жизни в России. Первая книга, "Стингрей в стране чудес", вышла весной этого года, она повествует о периоде 1984 - 1987 годов. Певица отмечает, что СССР оказался для нее "кроличьей норой", в котором царил мир ленинградского рока во главе с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным, Майком Науменко и другими. Разорваться между США и коммунистическим государством было нелегко, но она регулярно приезжала в Ленинград и являлась "связующим звеном" для местных рокеров.

С приближением 90-х годов все сильно изменилось. С ростом популярности исполнителей собрать друзей стало сложнее, что и отражено во второй книге.

"И каждый раз, когда я приезжала, все музыканты были здесь – потому что где ты ещё можешь быть? Ты никуда не можешь уехать, мы всегда будем вместе! А когда я приехала в 1988, в начале второй книги, у всех начались гастроли, кто-то поехал в Европу, а я приехала в Ленинград, и никого! Где все мои друзья?! Цепь была разорвана", - рассказала Стингрей.

Певица очень тяжело приняла смерть Виктора Цоя. Гибель музыканта повлияла на ее отношения с мужем Юрием Каспаряном, гитаристом группы "Кино", за которого она вышла замуж в 1987. После трагического случая пара распалась.

Много лет после возвращения в США Джоанна не общалась со старыми друзьями, однако наладила связь с Борисом Гребенщиковым с помощью Интернета. Видеться получается не так часто, но, как рассказала музыкант изданию, друзья постоянно общаются с мессенджерах.

В планах Стингрей еще две книги о ее дружбе с рок-исполнителями. Третья будет фотоальбомом к первому периоду с многочисленными интервью, а четвертая – фотоальбом ко второй части книги.

Фото: Джоана Стингрей / Instagram