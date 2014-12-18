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В Петербурге разыскивают водителя, сбившего 13-летнего мальчика на Большевиков
Сегодня, 13:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге разыскивают водителя, сбившего 13-летнего мальчика на Большевиков

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Водитель скрылся с места ДТП.

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП в Невском районе, в котором пострадал школьник. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 ноября в 22.30 поступило сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. На
регулируемом перекрестке неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Тельмана, при повороте налево в сторону улицы Новоселов, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 13-летнего школьника.

В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.Водитель с места происшествия скрылся.

Накануне в Ленобласти полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект большевиков, скрылся с места дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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