В Петербурге разыскивают водителя, сбившего 13-летнего мальчика на Большевиков

Водитель скрылся с места ДТП.

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП в Невском районе, в котором пострадал школьник. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 ноября в 22.30 поступило сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. На

регулируемом перекрестке неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Тельмана, при повороте налево в сторону улицы Новоселов, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 13-летнего школьника.

В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.Водитель с места происшествия скрылся.

Накануне в Ленобласти полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя.

Фото: Piter.tv