В Буграх разыскивают 12-летнюю девочку

Она не вернулась 1 сентября после прогулки с собакой.

В полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15:30 из дома в поселке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась Юлия Сергеевна, 12 лет. Об этом рассказали в МВД

Приметы: светлые волосы средней длины, глаза серые, рост 152-156 см. Предположительно девочка была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе находился рюкзак розового цвета с радугой и мобильный телефон (раскладушка).

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112.

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Фото: МВД