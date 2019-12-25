В комздраве рассказали, почему в Петербурге не проводят розыгрыши среди привитых

Опыт розыгрышей призов за вакцинацию от коронавируса оказался неэффективным. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана 1 ноября.
По его словам, QR-коды оказались самым эффективным способом вакцинации граждан. Как показал опыт Москвы, розыгрыш квартир и автомобилей позволил дополнительно вакцинировались лишь 4% людей. Есть также мнение, что разрешение делать прививку иностранной вакциной повысит показатель еще на 3-4%.
Также Сарана рассказал, что при высоких темпах вакцинации достичь коллективного иммунитета удастся к Новому году.
Фото: Piter.TV
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