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В комздраве рассказали, почему в Петербурге не проводят розыгрыши среди привитых
Сегодня, 22:29
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В комздраве рассказали, почему в Петербурге не проводят розыгрыши среди привитых

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Власти Петербурга считают, что есть другие более эффективные способы мотивировать население вакцинироваться.

Опыт розыгрышей призов за вакцинацию от коронавируса оказался неэффективным. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана 1 ноября.

По его словам, QR-коды оказались самым эффективным способом вакцинации граждан. Как показал опыт Москвы, розыгрыш квартир и автомобилей позволил дополнительно вакцинировались лишь 4% людей. Есть также мнение, что разрешение делать прививку иностранной вакциной повысит показатель еще на 3-4%. 

Также Сарана рассказал, что при высоких темпах вакцинации достичь коллективного иммунитета удастся к Новому году.

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, вакцинация, розыгрыш
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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