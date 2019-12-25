В комздраве рассказали, почему в Петербурге не проводят розыгрыши среди привитых

Власти Петербурга считают, что есть другие более эффективные способы мотивировать население вакцинироваться.

Опыт розыгрышей призов за вакцинацию от коронавируса оказался неэффективным. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана 1 ноября.

По его словам, QR-коды оказались самым эффективным способом вакцинации граждан. Как показал опыт Москвы, розыгрыш квартир и автомобилей позволил дополнительно вакцинировались лишь 4% людей. Есть также мнение, что разрешение делать прививку иностранной вакциной повысит показатель еще на 3-4%.

Также Сарана рассказал, что при высоких темпах вакцинации достичь коллективного иммунитета удастся к Новому году.

Фото: Piter.TV