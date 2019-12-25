Рождественский пост 2020-2021: когда, что нельзя есть

Рассказываем, на какие числа приходятся 40 дней поста, что можно и нельзя есть, кому стоит воздержаться от строгих ограничений в пище.

Рождественский пост в чем-то схож с Великим. Оба предваряют главные праздники христианства – Рождество Христово и Пасху Господню. Оба длятся по сорок дней.

Когда начинается Рождественский пост

Рождественский пост каждый год начинается в одну и ту же дату – 28 ноября. Это следующий день после праздника в честь апостола Филиппа. Завершится пост 6 января 2021 года, перед Рождеством Христовым, который православные верующие отмечают 7 января.

Суть Рождественского поста

Piter.TV узнал в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, что любой многодневный пост готовит верующего человека к максимально полноценному переживанию предстоящего праздника. Рождество Христово должно стать для христианина действительно важным событием, к которому он готовится с помощью усиленной молитвы и воздержания. В эти дни нужно чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться, больше внимания уделять добрым делам и помощи ближнему. Воздержание в первую очередь касается не пищи, а развлечений, потому что ограничения в еде – это всего лишь диета, а не пост.

Рождественский пост: питание по дням

В отличие от Великого поста, питание в Рождественский наиболее разнообразно, например можно употреблять рыбу , но по понедельникам, средам и пятницам от нее стоит отказаться. Такое же правило относится к растительному масл у. В среду и пятницу нужно придерживаться сухоядения (вкушение только такой пищи растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке, неварёная пища, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты), в понедельник разрешена вареная пища, но как указано выше, без масла. Остальные дни не предписывают строгих ограничений.

Мясо, яйца и птицу нельзя употреблять с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021 года.

День самого строгого поста – Рождественский сочельник, который приходится на 6 января. В этот день нужно совсем не есть и не пить "до первой звезды".

Что касается алкоголя, то по субботам и воскресеньям позволяется немного вина. Также напиток можно употреблять во время церковных праздников, таких как Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря).

На время Рождественского поста выпадает празднование Нового года. Верующий христианин продолжает соблюдать пост и в это время.

Но важно ни в коем случае не осуждать родных и друзей, которые не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и непостные блюда, чтобы сохранить мир в семье. Ограничения в пище на пост даны не для того, чтобы люди зациклились на поиске постных продуктов. сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Кому нельзя соблюдать пост

Гастроэнтеролог Валентина Никитина рассказала, что от строгого поста стоит отказаться людям в 70-80 лет. Не рекомендуется поститься и людям до 60 лет, если они страдают от хронических заболеваний. Если же человек до 60 лет не имеет серьёзных заболеваний, ведёт активный образ жизни, занимается спортом, то в этом случае возможно соблюдение поста, но с моментами послабления. Не рекомендуется в полной мере соблюдать пост детям, беременным и кормящим матерям.

Фото: Piter.tv