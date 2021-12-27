Что происходит с рождаемостью в Петербурге

Количество родов в Петербурге существенно уменьшилось, что является общей тенденцией на данный момент.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова профессор Виталий Беженарь поделился с "Петербургским дневником" своими наблюдениями относительно ситуации в Петербурге.

Он рассказал, что количество родов в Петербурге существенно уменьшилось, что является общей тенденцией на данный момент. По словам специалиста, последние 5 лет наблюдается примерно 15-процентное снижение темпов рождаемости. При этом в 2021 году, несмотря на пандемию, наблюдалось практически плато с динамикой снижения рождаемости в Петербурге.

Если каждый год до этого было минус 6-7%, то в прошлом – 1,5%. В этом году, боюсь, что процент падения будет выше, чем 1,5% Виталий Беженарь

Виталий Беженарь, ссылаясь на статистику Росстата рассказал, что средний возраст россиянки, рожающей первого ребенка, приближается к 28-29 годам. При этом, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению отметил, что к 28 годам женщина приобретает пул определенных, иногда весьма значимых, проблем со здоровьем. Поэтому когда ближе к 30 годам семья задумывается о ребенке, то при первых попытках забеременеть 15-17% супружеских пар терпят неудачи.

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