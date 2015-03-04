Двойной рост тарифов ЖКХ ждет Петербург в 2026 году

Суммарно за год платежки петербуржцев увеличатся более чем на 16%, учитывая январскую индексацию.

Российских граждан ждет новое повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году, которое будет проведено поэтапно. Решение об этом уже закреплено соответствующим постановлением правительства.

Первый этап увеличения тарифов запланирован на 1 января 2026 года и составит скромные 1,7%. Второй этап — осенью, с 1 октября 2026 года, станет более значительным и варьироваться будет по разным регионам. Особенностью станет значительное повышение для жителей Санкт-Петербурга — на целых 14,6%, что ставит город в лидеры по уровню подорожания коммунальных услуг. Суммарно за год платежки петербуржцев увеличатся более чем на 16%, учитывая январскую индексацию.

Городские власти не обладают правом вводить дополнительные региональные коэффициенты, поэтому повышение для Питера будет зависеть только от установленных правительством лимитов.

Рост тарифов в Санкт-Петербурге выше, чем в среднем по стране и близлежащей Ленинградской области (где предусмотрено повышение на 9,2%), но чуть ниже, чем в Москве (15%).

Кроме Санкт-Петербурга и Москвы, крупные скачки тарифов ждут жителей Ставропольского края (рост на 22%) и Дагестана (увеличение на 19,7%). В отличие от них, ряд регионов, таких как Хакасия, Чукотка и Бурятия, столкнутся с минимальной осенней прибавкой — не превышающей 9%.

Справочно: в 2024 году средние темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги составляли 11,9%.

Фото: Piter.TV