ЦБ РФ: рост спроса на ипотечном рынке Петербурга замедлился

Темпы увеличения жилищного фонда снижаются третий месяц подряд, хотя в феврале они достигли своего пика (23%).

Ипотечный фонд жителей Петербурга на октябрь составил 1,16 триллиона рублей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Как пояснила пресс-служба Северо-Западного Банка России, снижение темпов развития рынка недвижимости вызвано окончанием программы беспроцентной ипотеки и изменением условий других государственных программ, а также повышением стоимости кредитов.

Темпы увеличения жилищного фонда снижаются третий месяц подряд, хотя в феврале они достигли своего пика (23%). Изменения в структуре предложения привели к стабилизации спроса на недвижимость.

Прогнозируется, что общий рост ипотечного кредитования в России в 2024 году составит 8–11%.