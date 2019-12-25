Госстройнадзор согласовал реконструкцию Цимбалинского путепровода

Реализацией проекта занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Проект реконструкции Цимбалинского путепровода в Петербурге получил одобрение на строительные работы, что подтверждается документом, размещенным на сайте Госстроя. Разрешения на строительство действительны до ноября 2028 года.

Документ описывает планы по реконструкции и новому строительству. Протяжённость объекта составит 975 метров, из которых 450 метров отведено непосредственно под путепровод, а остальная часть будет использована для сооружения подпорных стенок и подходов к улицам Цимбалина и Белая Кунья. Границы строительства включают 15 земельных участков.

Планируется создание съезда к Фарфоровскому посту и подъезда к территории РЖД. Реализацией проекта занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Стоимость проекта увеличилась в два раза и теперь составляет 9,2 миллиарда рублей.