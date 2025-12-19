Рост производства молока в Ленобласти составил 1,5% по итогам 2025 года

Средняя продуктивность молочных коров достигла уровня 10 206 кг молока на одну корову.

Объем производства молочной продукции в Ленинградской области увеличился. Согласно сообщению управления пресс-службы губернатора и регионального правительства, годовой рост производства молока составил 1,5%. Общий выпуск продукции за отчетный период превысил отметку в 728 тыс. тонн.

За минувший год производство молока увеличилось на 9,8 тыс. тонн относительно предыдущего периода. Этот результат достигнут благодаря целенаправленной селекционной работе и реализации региональной программы участия в федеральном проекте по генетическому улучшению качества скота.

Средняя продуктивность молочных коров достигла уровня 10 206 кг молока на одну корову. В отдельных крупных хозяйствах этот показатель поднялся даже выше — до 13 000 кг на животное. Эти цифры являются частью национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализация которого обеспечила область финансовой поддержкой в объеме 3,5 млрд рублей.

Таким образом, власти Ленобласти подчеркнули стремление продолжать развитие отрасли путем увеличения численности стад и наращивания объемов выпуска молочной продукции.

Фото: Pxhere