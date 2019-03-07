Смольный прогнозирует рост объема инвестиций в экономику Петербурга на 90 млрд рублей

Власти Петербурга в 2023 году ожидают рост объема инвестиций в экономику Петербурга на 40-90 млрд рублей к 2022-му. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Алексея Зырянова.
Согласно прогнозу, инвестиции достигнут 1,04-1,09 трлн рублей. В прошлом году объем составил 997,5 млрд рублей.
Мы видим, что инвестиции растут. По состоянию на август рост составляет порядка 11%.
Алексей Зырянов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга
Эксперты отмечают, что рост финансирования связан с импортозамещением в промышленности. Кроме того, инвестируют и в инфраструктурное строительство. При этом инфляция и увеличение ключевой и кредитной ставок могут снизить инвестиционную активность.
Ранее мы рассказывали о том, что с начала года объем инвестиций в петербургскую недвижимость составил 95 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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