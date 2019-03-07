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Смольный прогнозирует рост объема инвестиций в экономику Петербурга на 90 млрд рублей
Вчера, 19:33
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Смольный прогнозирует рост объема инвестиций в экономику Петербурга на 90 млрд рублей

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Согласно прогнозу, инвестиции достигнут 1,04-1,09 трлн рублей.

Власти Петербурга в 2023 году ожидают рост объема инвестиций в экономику Петербурга на 40-90 млрд рублей к 2022-му. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Алексея Зырянова.

Согласно прогнозу, инвестиции достигнут 1,04-1,09 трлн рублей. В прошлом году объем составил 997,5 млрд рублей. 

Мы видим, что инвестиции растут. По состоянию на август рост составляет порядка 11%. 

Алексей Зырянов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга

Эксперты отмечают, что рост финансирования связан с импортозамещением в промышленности. Кроме того, инвестируют и в инфраструктурное строительство. При этом инфляция и увеличение ключевой и кредитной ставок могут снизить инвестиционную активность.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года объем инвестиций в петербургскую недвижимость составил 95 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: алексей зырянов, инвестиции в экономику петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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