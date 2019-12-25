Эксперт прокомментировал предложение повысить налоги металлургам

В администрации президента предложение, похоже, не поддержали.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов крайне недоволен ростом цен на металл на внутреннем рынке вслед за общемировым. Его слова вызвали возражения среди бизнесменов, а также и в Кремле. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Белоусов считает, что металлургам надо увеличить налоги, так как они "нахлобучили" власть в части госкапвложений и гособоронзаказа. Песков ответил, что такова экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги.

Эксперты увидели в словах пресс-секретаря президента намек на то, государство и бизнес договорятся по-джентельменски. Проблема высоких цен на базовый металл ведет к тому, что дорожают программы по переселению людей из аварийного жилья, падают темпы производства сельхозхтехники. Однако опыт компромисса в таких ситуациях уже есть, отмечают эксперты. Так, например, производители удобрений поставляют продукцию с большой скидкой, а государство позволяет им зарабатывать с экспорта за границу.

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