Сотрудники российских силовых ведомств посетили Генеральную Ассамблею Интерпола

На самом крупном международном полицейском форуме собрались представители 179 государств.

В 92 сессии Генеральной ассамблеи Интерпола приняла участие российская делегация под руководством зама Генерального прокурора РФ Петра Городова. Крупнейший международный форум собрал представителей правоохранительных органов из 179 стран, – следует из сообщения портала "МВД МЕДИА".

В состав межведомственной делегации от Российской Федерации также вошли сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

На полях 92-й сессии Генеральной Ассамблеи российская делегация провела более 20 встреч с представителями иностранных государств, в том числе с руководством Интерпола – Президентом Ахмедом Насером Аль-Раиси, покидающим свой пост Генерального секретаря Юргеном Штоком и вновь назначенным на данную должность Вальдеси Уркизой. МВД МЕДИА

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