Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в стрельбе на Ржевке

В воскресенье, 27 августа, около 19:00 в правоохранительные органы от граждан поступила информация о том, что со стороны Ржевского лесопарка, у пересечения улиц Лесопарковой и Камышенской, слышны звуки выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.
Наряды вневедомственной охраны Росгвардии и полиции задержали подозреваемых. По предварительной информации, у задержанных были сложенные в рюкзак автомат Калашникова, пистолет "Retey 17" и патроны к ним.
Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Один из задержанных ранее был судим за убийство. Все трое доставлены в 26 отдел полиции для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что петербуржец попытался вынести из магазина 9 упаковок сыра и кофе.
Фото: ГУ Росгвардии Петербурга
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