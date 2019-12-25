Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в стрельбе на Ржевке

В Санкт-Петербурге Росгвардией задержаны трое граждан, у которых было изъято оружие. Их подозревают в стрельбе на Ржевка.

В воскресенье, 27 августа, около 19:00 в правоохранительные органы от граждан поступила информация о том, что со стороны Ржевского лесопарка, у пересечения улиц Лесопарковой и Камышенской, слышны звуки выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии и полиции задержали подозреваемых. По предварительной информации, у задержанных были сложенные в рюкзак автомат Калашникова, пистолет "Retey 17" и патроны к ним.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Один из задержанных ранее был судим за убийство. Все трое доставлены в 26 отдел полиции для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что петербуржец попытался вынести из магазина 9 упаковок сыра и кофе.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга