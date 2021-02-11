Росгвардейцы локализовали возгорание в припаркованной иномарке в Пушкине

Сотрудники Росгвардии использовали огнетушитель из своего служебного автомобиля, чтобы потушить открытое пламя и предотвратить дальнейшее распространение огня.

В ночь на понедельник, 9 декабря, около 02:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Петербурга оперативно среагировали на сообщение о возгорании автомобиля Mercedes на Ленинградской улице в Пушкине. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили, что огонь охватил левую заднюю фару машины и начал распространяться на багажное отделение.

Не теряя времени, сотрудники Росгвардии использовали огнетушитель из своего служебного автомобиля, чтобы потушить открытое пламя и предотвратить дальнейшее распространение огня. Они также незамедлительно сообщили о случившемся в центр оперативного управления и вызвали пожарных.

Возгорание было локализовано до прибытия пожарной команды, которая полностью ликвидировала огонь. Таким образом, удалось избежать значительных повреждений автомобиля и материальных потерь для его владельца. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика на проспекте Большевиков.

Фото и видео: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти