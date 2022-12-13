В Рощино мужчина наступил на оголённый кабель и получил ожог 80% тела

В тяжёлом состоянии он находится в реанимации.

В Рощино мужчина наступил на оголённый провод и получил ожог 80% тела, стало известно Piter.tv.

В 21:10 23 апреля поступи сообщение о том, что в поселке Рощино на улице под снегом был оторванный электрический провод, на которой наступил мужчина. Его ударило током. По словам очевидца, мужчина был в полусгоревшем состоянии, но в сознании.

Из телефонограммы стало известно, что в больницу поступил 23-летний молодой человек. Он получил ожог II-III степени, 80% поражения кожи всего тела. В тяжёлом состоянии он находится в реанимации.

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Фото: Piter.tv