Прокуратура требует лишить экс-депутата Романа Коваля свободы на 14 лет

По версии следствия, ущерб от его действия составил 16,9 млн рублей.

Прокурор просит суд избрать бывшему депутату Петербурга Роману Ковалю наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в 88 млн рублей. Об этом 19 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Выборгском районном суде перешли к прениям. Свою часть завершила сторона обвинения. Также прокуратура требует лишить Коваля права занимать должности на госслужбе в течение 7 лет.

Напомним, Роман Коваль обвиняется в получении взятки. Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 годы Коваль получил от некоего человека взятку в особо крупном размере лично и через посредника. За деньги депутат должен был воспользоваться своей должностью и поспособствовать внесению и принятию депутатских поправок к законопроектам о выделении субсидий на покупку оборудования и материалов конкретными медицинскими учреждениями Петербурга. С этими государственными бюджетными учреждениями впоследствии заключили госконтракты юрлица, представляемые предложившим взятку человеком. Романа Коваля задержали летом 2020-го года.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга