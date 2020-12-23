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Рок-музыканты и оперные солисты встретятся на одной сцене в Петербурге
Сегодня, 11:38
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ElzaRada12

Рок-музыканты и оперные солисты встретятся на одной сцене в Петербурге

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Шоу пройдет 26 марта в клубе "Морзе".

Флагманы отечественного неоклассик-рока поделят сцену с вокалистами петербургских оперных театров Петербурга в шоу "Rock + opera". 

Шоу представит проект "Орион", известный своими музыкальными перформансами. Посетители услышат новое звучание рок-хитов и известных песен из оперы и мюзиклов. Создатели обращают внимание, что 26 марта будет последний показ шоу. 

26 марта в 20:00
Клуб "Морзе", Кожевенная линия, 40 литБ.
Билеты: от 1000 рублей.

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: клуб морзе, опера, рок музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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