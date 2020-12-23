Рок-музыканты и оперные солисты встретятся на одной сцене в Петербурге

Флагманы отечественного неоклассик-рока поделят сцену с вокалистами петербургских оперных театров Петербурга в шоу "Rock + opera".
Шоу представит проект "Орион", известный своими музыкальными перформансами. Посетители услышат новое звучание рок-хитов и известных песен из оперы и мюзиклов. Создатели обращают внимание, что 26 марта будет последний показ шоу.
26 марта в 20:00
Клуб "Морзе", Кожевенная линия, 40 литБ.
Билеты: от 1000 рублей.
Фото: предоставлено организаторами
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