Рок-музыканты и оперные солисты встретятся на одной сцене в Петербурге

Шоу пройдет 26 марта в клубе "Морзе".

Флагманы отечественного неоклассик-рока поделят сцену с вокалистами петербургских оперных театров Петербурга в шоу "Rock + opera".



Шоу представит проект "Орион", известный своими музыкальными перформансами. Посетители услышат новое звучание рок-хитов и известных песен из оперы и мюзиклов. Создатели обращают внимание, что 26 марта будет последний показ шоу.



26 марта в 20:00

Клуб "Морзе", Кожевенная линия, 40 литБ.

Билеты: от 1000 рублей.

Фото: предоставлено организаторами