Родственники пациентки угрожали петербургскому анестезиологу физической расправой

Полиция проводит проверку по данному сообщению.

В Петербурге врачу-реаниматологу поступили угрозы физической расправы от родственников пациентки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 17 декабря поступило сообщение из СЗГМУ им. И.И. Мечникова о том, что в адрес врача-анестезиолога-реаниматолога поступили угрозы физической расправы от родственников пациентки. Таким образом, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, подпадающие под статью 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Полиция проводит проверку по данному сообщению.

На прошлой неделе в Парголово пьяный муж угрожал убийством жене.

Фото: Piter.tv