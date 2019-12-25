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Родственники пациентки угрожали петербургскому анестезиологу физической расправой
Сегодня, 9:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Родственники пациентки угрожали петербургскому анестезиологу физической расправой

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Полиция проводит проверку по данному сообщению.

В Петербурге врачу-реаниматологу поступили угрозы физической расправы от родственников пациентки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 17 декабря поступило сообщение из СЗГМУ им. И.И. Мечникова о том, что в адрес врача-анестезиолога-реаниматолога поступили угрозы физической расправы от родственников пациентки. Таким образом, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, подпадающие под статью 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Полиция проводит проверку по данному сообщению.

На прошлой неделе в Парголово пьяный муж угрожал убийством жене.

Фото: Piter.tv

Теги: врач, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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