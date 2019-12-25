Родственники жертв теракта над Синаем поделились воспоминаниями о погибших

Уже 10 лет родственники погибших посещают храм, памятник "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, участвуют в поминальных мероприятиях и отправляются к мемориалу на Румболовскую гору.

Каждое 31 октября ровно в 7:14 утра в храме Дмитрия Солунского на юге Петербурга собирается более ста человек. Именно в этот день и время в 2015 году исчез с экранов радара самолет рейса №9268, направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Самолет был взорван террористами, погибли 224 пассажира и члена экипажа. С тех пор родственники погибших проводят особый ритуал: посещают храм, памятник "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, участвуют в поминальных мероприятиях и отправляются к мемориалу на Румболовскую гору. Уже 10 лет длится их скорбь, но вера в установление имен всех виновных не угасает. Корреспондент "КП-Петербург" поговорил с Еленой Громовой, пережившей трагедию крушения самолета в Египте, где она лишилась сразу троих близких: сына Алексея, невестки Татьяны и десятимесячной внучки Дарины.

Елена вспоминает последний конкурс красоты, в котором участвовала ее внучка Дарина. В сентябре 2015 года бабушка отвезла малышку на фотосессию конкурса "Мисс Очарованье". Сначала девочка плакала, но потом смогла занять призовое место и получила диплом и красивые цветы. Елена рассказывает, что ей приятно вспоминать это событие, потому что маленькая Дарина излучала радость и счастье.

У Дарины точно была бы сестренка или братик. Мы не сомневаемся, что ее обласкали бы заботой, любовью. Она была бы чудесной, общительной, активной девочкой, радовала бы успехами. Такой образ в моей голове: девочки, которую все обожают. К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Конечно, мы хотели бы застать окончание следствие, увидеть имена всех виновных. Но, скорее, это узнает уже более молодое поколение. Елена Громова, родственница жертв теракта над Синаем

Другой собеседник издания, Ирина Захарова, тоже испытавшая боль потери своей единственной дочери Эльвиры Воскресенской, поделилась историей создания уголка памяти. Вместе с мужем Ирина каждый день зажигает лампаду перед фотографией дочери, цветами и мягкой игрушкой, связанной одной женщиной из Москвы. Эта игрушка напоминает родителей о любимой дочери, которую судьба отобрала слишком рано.

Недавно дочь мне приснилась. Повзрослевшая, такая серьезная, очень красивая. Она повернулась ко мне и спросила у меня про образ: "Тебе нравится, мам?". Я немного опешила: "Конечно, дочка, нравится!". Этот сон так и стоит перед глазами. Я постоянно на связи с подругами Эльвиры. Вижу, как они выросли, обзавелись семьями и, конечно, мы обсуждаем, какой могла бы быть Эля. Фантазирую. Но в реальности ничего этого нет. Ирина Захарова, мать жертвы теракта над Синаем

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прошла панихида по погибшим при крушении самолета над Синаем.

Фото: архив семьи Громовых