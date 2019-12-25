Эксперт оценил отношение россиян к роботизации

Россияне стали критичнее относиться к возможностям роботов.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали результаты опроса об отношении россиян к роботизации.

Отрицательно к замене людей на роботов на рабочих местах относится половина опрошенных. Положительно оценивают ситуацию 37% респондентов. Только 5% считают, что работ сможет выполнять их работу в значительной степени или полностью, а в своей незаменимости уверены 70%.

Эксперты обратили внимание на то, что 2,5 года назад похожее исследование проводил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Тогда возможности роботов респонденты оценивали выше. 16% опрошенных заявили, что искусственный интеллект полностью может заменить их на работе, теперь показатель таких ответов составляет всего 5%.

Эксперты считают, что незаменимость работника может быть следствием плохой организации труда на предприятии или учреждении. Творчески к работе приходится подходить тогда, когда работник перегружен и не может выполнить все. В этом случае человек ранжирует дела по важности, а робот так не сможет.

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