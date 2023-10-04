В России заблокировали мессенджер Viber

Решение о блокировке было принято в связи с нарушением требований российского законодательства со стороны владельцев сервиса.

Роскомнадзор ограничил доступ пользователей к мессенджеру Viber на территории Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы федерального учреждения.

Сервис был заблокирован в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых, как следует из формулировки Роскомнадзора, необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических или экстремистских целях, а также вербовки граждан для совершения оных, продажи наркотиков и прочих противоправных действий.

Два месяца назад на территории России аналогичным образом был ограничен доступ к приложению для общения Discord. Позже Александр Хинштейн допустил, что сервис может быть разблокирован, однако с тех пор изменений в ситуации не было.

Фото: Роскомнадзор