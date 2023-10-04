Хинштейн допустил, что Discord может возобновить работу в России

Правда, для этого мессенджеру придется исполнить требования Роскомнадзора.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн высказался по поводу блокировки мессенджера Discord, которая произошла 8-го октября по решению Роскомнадзора. Депутат допустил, что Discord может быть разблокирован, однако до тех пор в качестве аналогов можно будет использовать отечественные сервисы.

В своем сообщении Хинштейн сказал, что Discord"ом активно пользуются мошенники, поскольку сервис обеспечивает пользователям полную анонимность. Также ввиду этого, по мысли депутата, увеличивается риск опасности для несовершеннолетних, которые активно пользовались мессенджером до сих пор.

Discord – яркий пример цифровой угрозы для детской аудитории в интернете. Сеть наиболее популярна у геймеров – детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. Не редки и случаи домогательств, склонения детей к сексуальным, в т.ч. нетрадиционным отношениям. Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

По словам Александра Хинштейна, Роскомнадзор направил в Discord требования удалить более тысячи материалов, нарушающих законодательство РФ. Однако большинство таких материалов удалено не было.

Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России. Все образовательные функции Discord планируется заменить нашими отечественным сервисами, поскольку уникальных функций там нет. Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Член Госдумы допустил, что Discord смогут разблокировать на территории России, однако только после того, как сервис выполнит все требования российского законодательства. Для этого мессенджеру придется обеспечить авторизацию пользователей и удалить все противоправные материалы.

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