В России заблокировали мессенджер Discord

Соответствующее решение вынесли в Роскомнадзоре.

Пользователи с территории России больше не смогут пользоваться мессенджером Discord. Решение о блокировке приняли в Роскомнадзоре в связи с нарушениями требований российского законодательства со стороны разработчиков сервиса.

Как сообщает издание РБК, российское ведомство отправляло мессенджеру официальные требования удалить запрещенный контент. Однако в Discord требование проигнорировали, как и решения суда о штрафе за нарушение российского законодательства.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации. Пресс-служба Роскомнадзора

Ранее СМИ массово сообщали о сбоях в работе сервиса для обмена сообщениями.

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