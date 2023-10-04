В России заблокировали мессенджер Discord

Пользователи с территории России больше не смогут пользоваться мессенджером Discord. Решение о блокировке приняли в Роскомнадзоре в связи с нарушениями требований российского законодательства со стороны разработчиков сервиса.
Как сообщает издание РБК, российское ведомство отправляло мессенджеру официальные требования удалить запрещенный контент. Однако в Discord требование проигнорировали, как и решения суда о штрафе за нарушение российского законодательства.
Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.
Пресс-служба Роскомнадзора
Ранее СМИ массово сообщали о сбоях в работе сервиса для обмена сообщениями.
Фото: freepik.com
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